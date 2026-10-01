Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 56,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'381 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,60 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'593 Stück gehandelt.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 130,28 Prozent zulegen. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 1,87 Prozent sinken.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,47 EUR, nach 1,28 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,00 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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