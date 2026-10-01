Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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01.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 56,30 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 56,30 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'497 Punkten tendiert. Bei 56,55 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46'814 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Am 24.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,13 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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