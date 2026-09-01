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01.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Dienstagvormittag

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 82,65 EUR abwärts.

Bilfinger
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 82,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'600 Punkten notiert. Bei 82,55 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 83,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4'907 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 11,80 Prozent Luft nach unten.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 EUR belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,89 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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