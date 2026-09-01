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01.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Nachmittag ab

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 81,05 EUR.

Bilfinger
76.10 CHF -3.33%
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Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 81,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 80,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,15 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'909 Stück gehandelt.

Am 09.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 59,53 Prozent zulegen. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,89 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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