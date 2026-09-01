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01.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 80,70 EUR ab.

Bilfinger
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Der Bilfinger SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,7 Prozent auf 80,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'244 Punkten liegt. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,25 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'044 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,22 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,90 EUR ab. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 10,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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