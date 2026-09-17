Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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17.09.2026 09:02:00
Bilfinger: Aktie bricht ein - Konzern senkt die Prognose
Bilfinger hoffte auf anziehende Nachfrage im Herbst, etwa durch einen möglichen Wiederaufbau im Nahen Osten – diese blieb aus. Nun setzt CEO Thomas Schulz ein Sparprogramm auf – und vergrault die Börse.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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