Bilcare hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bilcare hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.75 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilcare ein EPS von -5.250 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2.48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.78 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch