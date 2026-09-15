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15.09.2026 15:15:36
"Bilanz" ernennt Ueli Kneubühler zum stellvertretenden Chefredaktor
Zürich (awp) - Bei dem Wirtschaftsmagazin "Bilanz" wird Ueli Kneubühler per 1. November stellvertretender Chefredaktor. Der 46-Jährige folge auf Erik Nolmans, der Ende Jahr in Pension gehe, teilte der Medienkonzern Ringier am Dienstag mit.
Von ihm übernimmt Kneubühler die Verantwortung für die jährlich erscheinende Ausgabe zu den 300 reichsten Schweizern.
Kneubühler arbeitet seit Mai 2025 wieder für die "Bilanz", für die er bereits früher rund vier Jahre als Wirtschaftsredaktor tätig war. Weitere journalistische Stationen waren "Cash daily", die "Luzerner Zeitung" und die "NZZ am Sonntag". Zwischenzeitlich arbeitete er sechs Jahre in der Unternehmenskommunikation der Versicherer Axa und Generali.
to/ys
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