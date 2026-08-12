BIKEN TECHNO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BIKEN TECHNO gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 42.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 55.01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.32 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch