BIKE24 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BIKE24 hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0.01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz lag bei 96.1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch