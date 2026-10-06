BIKE O COMPANY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BIKE O COMPANY stellte am 05.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 31.71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.37 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIKE O COMPANY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.53 Milliarden JPY im Vergleich zu 9.74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch