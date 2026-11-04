BIGBLOC Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BIGBLOC Construction hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 INR gegenüber -0.080 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat BIGBLOC Construction mit einem Umsatz von insgesamt 828.6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 673.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23.09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch