BIGBLOC Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BIGBLOC Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.230 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 791.5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 563.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch