BigBearai: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BigBearai liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BigBearai die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 43.6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch