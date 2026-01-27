Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

27.01.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: Hausse bei BigBearai am Dienstagabend

Die Aktie von BigBearai zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere zuletzt 6,4 Prozent.

BigBear.ai
4.53 CHF 2.51%
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 6,4 Prozent auf 6,09 USD zu. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 6,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 6'524'354 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 69,76 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 10.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -20,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33.14 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 41.51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 18.03.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

