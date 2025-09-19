BigBearai Aktie News: Bullen treiben BigBearai am Abend an

Die BigBearai-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,7 Prozent auf 6,77 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,93 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'736'886 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,70 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 1,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 39.78 Mio. USD umgesetzt worden.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang

BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?

Analysten sehen Risiken: US-Aktienmarkt vor dem Rückschlag?