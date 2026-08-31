BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend höher

Das Papier von BigBearai legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 3,09 USD. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 3,13 USD zu. Bei 3,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'605'480 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Gewinne von 204,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 19,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.75 Mio. USD im Vergleich zu 32.47 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen