BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Montagnachmittag ins Plus

Das Papier von BigBearai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 3,10 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,12 USD an. Bei 3,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 450'987 BigBearai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 202,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 16,45 Prozent sinken.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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