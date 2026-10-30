BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend schwächer

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 2,57 USD abwärts. Bei 2,53 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,54 USD. Bisher wurden via New York 1'992'277 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 7,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 188,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,08 USD erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 19,10 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 27.10.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,71 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 43.58 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BigBearai-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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