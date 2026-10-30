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30.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend schwächer
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 2,57 USD ab.
Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 2,57 USD abwärts. Bei 2,53 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,54 USD. Bisher wurden via New York 1'992'277 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 7,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 188,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,08 USD erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 19,10 Prozent Luft nach unten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 27.10.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,71 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 43.58 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BigBearai-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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