BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Nachmittag nach

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 2,64 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,53 USD nach. Bei 2,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 824'197 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,83 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Abschläge von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,71 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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