BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Abend stärker

Das Papier von BigBearai legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 2,69 USD. Im Tageshoch stieg die BigBearai-Aktie bis auf 2,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,69 USD. Zuletzt wurden via New York 923'259 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. 249,72 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 3,54 Prozent wieder erreichen.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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