BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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30.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BigBearai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 2,73 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 2,73 USD zu. Die BigBearai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,78 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 2,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 316'082 BigBearai-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 243,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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