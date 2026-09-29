BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 2,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 911'148 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Bei 9,39 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 252,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 2,81 Prozent wieder erreichen.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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