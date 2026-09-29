BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag in Grün

Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,71 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,71 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 354'773 Aktien.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 251,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Abschläge von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.75 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,263 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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