BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von BigBearai

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 2,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,26 USD. Bei 2,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 3'616'435 Aktien.

Bei einem Wert von 7,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 216,92 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,13 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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