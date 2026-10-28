|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von BigBearai
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,34 USD ab.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 2,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,26 USD. Bei 2,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 3'616'435 Aktien.
Bei einem Wert von 7,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 216,92 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,13 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,310 USD je BigBearai-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
28.10.26
|BigBearai Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von BigBearai (finanzen.ch)
|
28.10.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: BigBearai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: BigBearai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen dürften mit verschiedenen Vorzeichen starten. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.