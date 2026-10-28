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28.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 2,33 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,33 USD ab. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 2,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'387'112 BigBearai-Aktien.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 7,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 217,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,94 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.75 Mio. USD im Vergleich zu 32.47 Mio. USD im Vorjahresquartal.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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