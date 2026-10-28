BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,33 USD ab. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 2,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'387'112 BigBearai-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 7,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 217,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,94 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.75 Mio. USD im Vergleich zu 32.47 Mio. USD im Vorjahresquartal.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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