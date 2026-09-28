BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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28.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 2,72 USD.
Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 2,72 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 2,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 986'810 BigBearai-Aktien.
Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 245,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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