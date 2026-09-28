BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 2,76 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,74 USD. Zuletzt wechselten 356'718 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 240,83 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,99 Prozent.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.75 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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