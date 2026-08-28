BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Freitagabend ins Minus

Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,9 Prozent auf 3,07 USD ab. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 3,05 USD. Bei 3,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'039'930 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2025 auf bis zu 9,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 206,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.75 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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