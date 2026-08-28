BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Freitagnachmittag ins Minus

Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 3,12 USD ab. Die BigBearai-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,12 USD nach. Mit einem Wert von 3,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 286'940 BigBearai-Aktien.

Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 200,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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