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27.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai springt am Abend an
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 1,70 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,9 Prozent auf 1,70 USD. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 1,74 USD. Bei 1,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'770'278 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Bei 7,18 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 322,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2026 (1,43 USD). Mit Abgaben von 15,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 27.10.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 43.58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.14 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,405 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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