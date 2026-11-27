Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 1,67 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,67 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,65 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 355'650 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 330,93 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2026 Kursverluste bis auf 1,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 27.10.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.14 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.58 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,405 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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