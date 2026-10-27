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27.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit sattem Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 10,1 Prozent auf 2,34 USD zu.
Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,1 Prozent auf 2,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,18 USD. Bisher wurden heute 2'327'786 BigBearai-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 68,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.75 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 32.47 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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