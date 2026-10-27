BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,5 Prozent auf 2,28 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 2,29 USD. Bei 2,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 966'910 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 USD an. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 69,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,08 USD fiel das Papier am 21.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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