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27.08.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend fester

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend fester

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 3,15 USD zu.

BigBear.ai
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Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 3,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 3,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'786'455 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD. Gewinne von 198,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 17,65 Prozent sinken.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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