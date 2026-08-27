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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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27.08.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf grünem Terrain

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 3,15 USD.

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Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 3,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BigBearai-Aktie bei 3,17 USD. Mit einem Wert von 3,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 393'147 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 198,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 2,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 21,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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