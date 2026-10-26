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26.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von BigBearai
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 2,14 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 2,14 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 932'131 BigBearai-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 7,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 246,60 Prozent wieder erreichen. Am 21.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 2,81 Prozent sinken.
Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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