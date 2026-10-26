BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von BigBearai legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 2,18 USD. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 2,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,13 USD. Zuletzt wurden via New York 502'997 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 240,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 4,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 27.10.2026 präsentieren.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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