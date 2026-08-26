BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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26.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,10 USD.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,10 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 3,15 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,06 USD. Bisher wurden via New York 300'245 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 66,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Abschläge von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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