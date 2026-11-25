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25.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 1,60 USD.
Das Papier von BigBearai konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 1,60 USD. Die BigBearai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,60 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'873'898 BigBearai-Aktien.
Bei 7,18 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 349,84 Prozent wieder erreichen. Am 25.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 11,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 27.10.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 43.58 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.14 Mio. USD umgesetzt worden waren.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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