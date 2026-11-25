Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 1,47 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 1,43 USD. Bei 1,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 523'715 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 79,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,43 USD am 25.11.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,39 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.10.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent auf 43.58 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.14 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,405 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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