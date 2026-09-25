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25.09.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend im Minusbereich

BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,79 USD abwärts.

BigBear.ai
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Die BigBearai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 2,79 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,77 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,84 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'130'445 Aktien.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 237,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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