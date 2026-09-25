BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,79 USD abwärts.
Die BigBearai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 2,79 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,77 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,84 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'130'445 Aktien.
Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 237,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
25.09.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
25.09.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.