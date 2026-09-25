BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BigBearai-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,79 USD abwärts. Bei 2,78 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 387'579 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 237,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Abschläge von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen