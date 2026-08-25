Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’633 -0.6%  Bitcoin 63’391 0.8%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 86.6 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Stadler-Aktie: Umsatz und Betriebsgewinn legen deutlich zu
Kudelski-Aktie: Halbjahresverlust schrumpft
Suche...
Plus500 Depot

BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagabend gesucht

BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagabend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,10 USD zu.

BigBear.ai
2.49 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von BigBearai legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 3,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 3,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 902'818 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 67,04 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 16,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BigBear.ai

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten