BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagabend gesucht

Das Papier von BigBearai legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 3,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 3,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 902'818 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 67,04 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 16,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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