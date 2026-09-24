BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,81 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,70 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'972'928 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 234,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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