BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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24.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 2,74 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 2,74 USD ab. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 2,73 USD. Mit einem Wert von 2,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 723'925 BigBearai-Aktien.
Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 70,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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