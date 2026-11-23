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23.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 1,66 USD.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 1,66 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 1,78 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'250'040 BigBearai-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,18 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 332,23 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,56 USD am 20.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,33 Prozent.
Am 27.10.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.58 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33.14 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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