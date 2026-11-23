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23.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: Bullen treiben BigBearai am Nachmittag an
Die Aktie von BigBearai zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,5 Prozent auf 1,73 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 9,5 Prozent auf 1,73 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 1,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 694'082 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 314,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 20.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 27.10.2026. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.58 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 33.14 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,405 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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