BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit Kurseinbussen

Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,13 USD ab. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 2,09 USD. Bei 2,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 551'726 BigBearai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 7,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 248,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 21.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,35 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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