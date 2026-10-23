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23.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 2,12 USD.
Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 2,12 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,09 USD ab. Bei 2,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 233'005 BigBearai-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 7,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 249,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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